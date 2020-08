Bhaskar apresenta primeira LIVE do mundo à base de energia solar na terceira edição do “Follow The Sun”

PUBLICIDADE

Com mais de 15 anos de carreira, Bhaskar vive um grande momento. Considerado um dos maiores DJs brasileiros, o artista goiano, mas com coração brasiliense, acumula milhões de plays em seus lançamentos de sucesso por grandes gravadoras internacionais e recentemente lançou um projeto de LIVEs, que agora se transforma em uma label, o “Follow The Sun”. Para sua terceira edição, Bhaskar foi além, trazendo algo realmente disruptivo.

A terceira edição do “Follow The Sun” acontece neste sábado, dia 8 de agosto, direto do “Chapadão” da Praia de Pipa no Rio Grande do Norte, sendo transmitida através do canal de YouTube do artista (aqui). Esse estado do país é conhecido como a “terra do sol nascente” e se encaixou muito bem na proposta do projeto. Seguindo com um modelo de captação consciente e respeitando a natureza, a livestream será a primeira no mundo à base de energia solar.

Bhaskar fechou uma parceria com a CGR Energia, que construiu toda a estrutura de sistema fotovoltaico ao redor da cabine do DJ, para assim captar toda a energia usada para gerar o som e transmitir a live para o público, abolindo assim o uso de geradores à diesel utilizados antes. Envolto de várias placas solares, a cenografia da apresentação mostrará a sinergia entre natureza e música, totalmente sustentável.

Com uma curadoria de músicas agradáveis a qualquer ouvido e uma produção audiovisual impecável, as transmissões têm início sempre às 23h59, com duração até um deslumbrante nascer do sol, em meio à natureza. O projeto, que também tem caráter beneficente, também fechou a parceria com a CGR Energia e a ONG “Fraternidade Sem Fronteiras”, que irá arrecadar doações que serão destinadas à projetos socioambientais. A ONG tem como missão mapear as comunidades e levar energia sustentável e água potável para o sertão do Brasil. Bhaskar se tornou o embaixador oficial desse projeto, deixando ainda mais forte o cunho social do “Follow The Sun”.

“Estou muito feliz com todo o desenvolvimento desse projeto e tudo que estamos conseguindo. Meu nome significa ‘sol’, portanto a sinergia de tudo isso é surreal. Ter a primeira live à base de energia solar do mundo é um grande marco pra mim. Quando os eventos voltarem, transformaremos a ‘Follow The Sun’ em uma label party intimista, para 300 pessoas, que será também totalmente sustentável, com uma mini usina criada para abastecer o evento, criando algo único e inovador ”, revela Bhaskar.

O projeto “Follow The Sun” estreou em decorrência da pandemia e do distanciamento social, com a ideia de Bhaskar continuar conectado com os fãs através de uma série de LIVEs em meio à natureza e em lugares deslumbrantes, e o intuito de transmitir bem estar, divertimento e uma mensagem de esperança às pessoas em casa. A primeira edição aconteceu no Lago Paranoá, em Brasília, e a segunda no Salto do Corumbá, em Goiás, em uma cachoeira que emocionou a todos ao amanhecer. Fiquem ligados para a terceira edição desse singular projeto.

SERVIÇO

Follow The Sun #3

Onde: Chapadão – Praia de Pipa – Rio Grande do Norte

Quando: 08 de agosto

Horário: 23h59 até o nascer do sol

Transmissão: Canal do Youtube – Bhaskar

Line-up: Bhaskar