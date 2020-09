Bella Schneider lança novo single, “TAKE ME”, em parceria com Romero Ferro. Ouça agora!

PUBLICIDADE

Novo single da cantora e compositora pernambucana Bella Schneider, “TAKE ME”, chega às plataformas digitais nesta quinta-feira, dia 3/9. A música conta com a participação especial do cantor e compositor Romero Ferro, conterrâneo da artista, revelação da música pop e precursor do “BregaWave”. A faixa integra o repertório do álbum de estreia de Bella, “ELA”, que tem data prevista de lançamento para o final de setembro, via LAB 344. Ouça agora “TAKE ME”: https://lab344.lnk.to/TAKEME

Com ecos de indie pop, a música traz um mix de idiomas em um clima sensual e envolvente. Bella e Romero cantam sobre um relacionamento romântico que é leve, maduro e ao mesmo tempo intenso.

A cantora falou um pouco dessa parceria, único feat de seu álbum: “Romero é o par perfeito para essa música! Nossas vozes, sotaques, interpretações, estilos e energia se complementam. Também somos amigos, ele marcou o início do meu relacionamento amoroso com o Tiago Selva, inspiração relatada nesse feat, o que deixou tudo ainda mais especial. Essa música vicia!”.

Para Romero, esse encontro musical também foi muito especial: “Eu fiquei muito feliz com o convite para participar do primeiro álbum de Bella, sempre foi uma artista que eu me conectei. Tenho acompanhado o seu crescimento, e como ela tem entendido cada vez mais o poder da sua voz! O nosso feat é uma delícia, super alto astral, tenho certeza que vai conquistar muitos corações por aí, e é também um universo sonoro diferente pra mim. Me aventurei e mergulhei de cabeça!”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Recentemente, Bella lançou o poderoso single “DÉJÀ VU”, onde traz à tona os reflexos da pandemia que estamos vivendo pelo ponto de vista de um relacionamento que entra em colapso. Diante do turbilhão mental que atingiu a todos, a cantora mostra que é possível ressignificar a vida por meio de novas perspectivas. Um dos beats escolhidos pelo produtor Diego Marx, junto à Bella, é o som de batidas do coração, que une o corpo como símbolo de sentimentos: um coração batendo que guia o ritmo da canção. Ouça agora: https://lab344.lnk.to/DEJAVU.

Bella Schneider vem chamando atenção no cenário da música pop com as músicas de seu novo trabalho, “ELA”, álbum de estreia que vai reunir composições autorais que falam de amor, experiências de vida e superações. Sua música flerta com o pop eletrônico e alguns ritmos de sua terra natal, Recife (PE). A cantora acredita no poder da música para mudar vidas e gosta de trazer reflexões sobre respeito e liberdade de expressão.

Confira outros singles do projeto :

“SIM” é um emocionante relato sobre uma jornada de superação da depressão onde Bella desenterra de seu íntimo a realidade de muitos jovens da atualidade que se sentem perdidos e sozinhos. A música conta com a batida das alfaias do maracatu e se funde ao som do beat eletrônico. Ouça ou baixe agora: https://lab344.lnk.to/SIM. A faixa também ganhou versão remix feita pelo produtor maranhense Ico dos Anjos. Confira: https://lab344.lnk.to/SIMremix.

O primeiro single, “NADA”, é um desabafo sobre as máscaras do falso cidadão de bem e sobre a dificuldade das pessoas em aceitar o outro como ele é. Ouça aqui: https://lab344.lnk.to/BellaSchneiderNADA. A música ganhou clipe com direção de Eduardo Bivar (vencedor do Oscar), direção de arte do Tiago Selva, somado à pós-produção da Arquiteto Cinema. Assista agora: https://youtu.be/lX4mT-Nuxq8. “NADA” também tem remix assinado pelo cultuado produtor musical Kassin. Confira: https://lab344.lnk.to/NADAKassinRemix.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Mais sobre Bella Schneider:

A jovem cantora e compositora, nascida no Recife, PE, tem influências da mistura cultural de sua família, uma parte alemã e outra brasileira, toca vários instrumentos e também compõe em outros idiomas, como inglês, alemão e espanhol. Dona de uma voz poderosa, Bella já abriu shows de bandas nacionais e também participou de festivais na Europa e reality shows musicais. Em 2017, lançou seu primeiro single e clipe em português, “Final Feliz”, junto a gravadora Midas Music (SP), do produtor Rick Bonadio. Bella apresentou o programa musical Usina Sonora, transmitido pela TV Nova Nordeste e TV Cultura. Em seu álbum de estreia, “ELA”, a cantora também contou com a pós-produção de Henrique Andrade (Justin Bieber, Zayn, Rita Ora e vencedor do GRAMMY®).

Para saber mais, acesse:

Instagram: https://www.instagram.com/bellaschneideroficial/

Youtube: https://www.youtube.com/bellaschneidermusic

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Facebook: https://www.facebook.com/bellaschneidermusic

Twitter: https://twitter.com/BellaSchneider