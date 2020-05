Barões da Pisadinha trazem Xande Avião em primeiro EP do projeto “Conquistas”

PUBLICIDADE 

Dando sequência ao projeto “Conquistas”, os precursores do movimento que vem ganhando o país apresentam, nesta sexta-feira (29), o primeiro EP do DVD registrado em fevereiro deste ano diante um público de mais de 10 mil pessoas no CTN, em São Paulo. Para mostrar a força dos Barões, Xande Avião se une à banda na canção inédita “Basta Você me Ligar”, que chega acompanhada de clipe ao vivo extraído da gravação do DVD. Escute: https://SMB.lnk.to/ EP1Conquistas

Assista ao vídeo de “Basta Você me Ligar”: https://www.youtube.com/watch?v=k4xGU8xoA6w

O single chega em meio a um momento de comemoração e trabalho contínuo para os Barões – no final de abril, eles realizaram sua primeira Live musical, que alcançou números de respeito: foram mais de 642 mil views simultâneos e 7.5 milhões de reproduções no total. O show caseiro no período de isolamento chegou ao topo dos vídeos em alta no YouTube e foi o sexto assunto mais comentado do país no Twitter no dia da transmissão, sendo o oitavo mundialmente.

Felipe Barão falou sobre o lançamento desta sexta (29) e a realização de um sonho: “Esse DVD, para nós, foi uma experiência muito incrível, que marcou demais as nossas vidas. Ver aquele público maravilhoso gritando por nós, foi muito emocionante mesmo! Nessa sexta-feira sai o nosso primeiro EP, com a nossa parceria com o Xande Avião, e essa música promete muito. Estamos muito otimistas! Com certeza vai ser estouro total”, comemora.

Composição de DJ Ivis, “Basta Você Me Ligar” une a Pisadinha dos Barões com o Forró de Xande Avião em uma canção animada, que fala sobre recaídas de forma divertida. Completam o EP, novas versões ao vivo dos sucessos dos Barões “Piseiro Estourou” e “Chupadinha”, que tem mais de 32 milhões de plays acumulados na versão de estúdio.

O single “Recairei”, primeira amostra do novo DVD e atual faixa de trabalho da banda, já é sucesso: com mais de 12 milhões de plays no clipe ao vivo no YouTube, a canção inédita caiu no gosto do público em pouco mais de um mês de lançamento e já aparece nos charts das plataformas de áudio streaming Spotify, Deezer e YouTube.

Os Barões se prepararam para lançar mais conteúdos do projeto que marcou a maior conquista de suas carreiras.

Sobre

Eles começaram como Os Barões do Forró, mas fizeram tanto sucesso com a “Pisadinha”, ritmo dos quais são os precursores, que resolveram mudar o nome da dupla para Os Barões da Pisadinha. Rodrigo Barão (voz) e Felipe Barão (teclado) começaram a se apresentar juntos no interior da Bahia em 2015 e, de lá pra cá, conquistaram estados como Pará, Tocantins, Goiás, Acre, Maranhão… E chegaram também à São Paulo, com a concretização de um sonho: o primeiro DVD da carreira, “Conquistas”.

E, claro, já são sucesso entre os jovens na Internet: com mais de dois milhões de ouvintes mensais no Spotify, os Barões estão no Top 100 de artistas dentro da plataforma no Brasil e têm músicas com pelo menos 19 milhões de plays na plataforma. Além disso, os vídeos de usuários no YouTube com a música da banda chegam a 2.5 bilhões de views.

Para marcar o início da parceria com a Sony Music, com quem assinaram no final de 2019, inauguraram o canal oficial no YouTube, o BaroesPisadinhaVEVO. É lá que está o vídeo oficial de “Quem me Colocou Pra Beber“, um dos maiores sucessos da banda. “A música chegou pra gente há uns três meses e logo a gente disse que queria. Gostamos muito, ensaiamos e colocamos de imediato em nosso repertório“, conta Rodrigo, sobre a composição de Kinho Chefão, Cadu Martins, Dieguinho Silva e Robson Lima. O clipe da faixa conta com mais de 15 milhões de visualizações e o áudio passa dos 8 milhões de streams nas plataformas digitais. Hoje, os vídeos oficiais da banda no YouTube já ultrapassam 157.6 milhões de views.

O sucesso também reflete a agitada agenda de shows: até início deste ano, antes da pandemia do coronavírus, eles não faziam menos de vinte shows por mês. Só em novembro de 2019, foram mais de 33 apresentações. Em outubro, foram 24, e em setembro, 31. E não há limites geográficos para o sucesso: em Tocantins, na cidade de Porto Nacional, cantaram para mais de 30 mil pessoas; em Parauapebas, no Pará, se apresentaram para um público igual. E até as fronteiras já ultrapassaram, a exemplo do jogador Neymar que, de Paris, já dançou ao som de “Tá Rocheda”.