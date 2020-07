Banda Carnavália lança álbum Multisamba em todas as plataformas digitais

PUBLICIDADE

A banda Carnavália lança nesta quinta-feira (16/7) o novo albúm Multisamba. O grupo brasiliense selecionou um repertório composto por grande hits que agitam o show da banda. Jorge Ben Jor, Cidade Negra, Claudinho e Buchecha e Mamonas Assassinas são alguns dos artistas que foram regravados na pegada do samba.



O produtor artístico e fundador da Carnavália, Marcus Cocota, afirma que o conceito Multisamba espelha a diversidade musical da banda. “Multisamba é, para nós, uma forma de definir o nosso estilo que consiste em interpretar todos os outros estilos musicais com a percussão evidenciada e a batucada marcante da Carnavália. O processo criativo mesmo sem canções autorais é bem intenso pois a gente precisa desconstruir arranjos famosos e reconstruir com a nossa cara, com a nossa vibe. O resultado final é que quem escuta não fica parado”.

A capa do albúm Multisamba foi criada especialmente pelo artista brasiliense de arte urbana Toys. A arte foi criada para apresentar ao público de forma alegre e colorida todo o alto astral que a Carnavália quer emanar com as músicas. São dez canções distribuídas em todas as plataformas digitais: Spotify, iTunes, Deezer, Amazon Music, Google Music, YouTube Music. Para escutar algumas músicas acesse aqui (https://bandacarnavalia.hearnow.com/).

Serviço

Banda Carnavália lança albúm Multisamba

Data: 16/7

Onde: Spotify, iTunes, Deezer, Amazon Music, Google Music, YouTube Music