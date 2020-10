Balletto di Roma apresenta o clássico Otello no projeto cultural gratuito Digital Dellarte

PUBLICIDADE

Um formato de entretenimento que vai levar ao público que está em casa novas descobertas! Foi assim que a Dellarte – produtora cultural, que atua no mercado de grandes eventos de arte e cultura há 38 anos, construiu o projeto Digital Dellarte, com espetáculos online gratuitos, com alguns nomes inéditos no Brasil que acontecem entre os meses de outubro e dezembro .

Em uma versão interativa de programa de TV, cada espetáculo gravado terá entrevistas exclusivas com diretores artísticos, maestros e músicos que serão exibidas, com as apresentações, no canal Dellarte no Youtube DellArteSolucoes. Esta semana, o Digital Dellarte apresenta no dia 29 (quinta-feira), a vitalidade e contemporaneidade do Balletto di Roma, fundado há 60 anos.

Para este espetáculo será apresentado o clássico de Shakespeare: Otello, uma das mais famosas produções da companhia. O grupo tem direção artística de Francesca Magnini, um nome de vanguarda no cenário da dança, que levou o Balletto di Roma à projeção internacional. Antes da apresentação, uma entrevista exclusiva sobre o futuro da companhia, comandada pelo jornalista e escritor Rodrigo Alzuguir

BALLETTO DI ROMA | ONLINE | YOUTUBE DELLARTE

Data: 29 de outubro (Quinta-Feira)

Hora: 19h30

Programa: Otello