Baiana sucesso no Youtube lança álbum no dia dos namorados

O primeiro violão da cantora Bia Marques, presente de aniversário dos pais em seu décimo aniversário foi o ponto de partida pro universo musical. Em casa, a youtuber que já acumula mais de 350 milhões de acessos em seu canal oficial, tomou gosto pelas canções de Caetano, Gil e João Gilberto, suas maiores referências. Nessa atmosfera, a baiana de apenas 18 anos se destaca como uma das principais promessas na nova MPB.

Dividida entre o cursinho pra medicina e os “acordes dissonantes” do seu violão até o final do ano passado, a escolha pela música falou falando mais alto. O primeiro single autoral, “Volta Pra Casa” recebeu o prêmio de música mais votada no Festival da Educadora. Agora, no dia dos namorados a soteropolitana apresenta o EP 12 de Junho, com releituras acústicas (e por que não românticas) de clássicos da música nacional, com produção musical de Jeff Pina (que comandou os violões em gravações de artistas como Anavitoria e Tiago Iorc). Todas as faixas foram produzidas à distância, numa conexão virtual Salvador-São Paulo, respeitando as normas da OMS.

O projeto, uma parceria com a TAG Music, produtora responsável pela gestão de carreira de destaques da música como Gabriel Elias, DAY e Carol & Vitoria chega à todas as plataformas de stream à meia noite da sexta-feira, prometendo embalar os ouvidos apaixonados. “Estou muito feliz com este lançamento. O repertório escolhido mostra que existem canções que nasceram pra ser eternizadas. O arranjo até muda, mas romantismo nunca sai de moda”, conta.