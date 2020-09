Aumento de limite no cartão Nubank vira trending topic do Brasil no Twitter

PUBLICIDADE

Isabela Bolzani

São Paulo, SP

Uma onda de comentários sobre aumento de limites no cartão de crédito do Nubank, nesta quarta-feira (30), fez com que a companhia ficasse no Twitter entre os trending topics, temas mais comentados, da rede social.

O movimento chama a atenção por ocorrer durante a pandemia do coronavírus, que tem trazido alta nos índices de desemprego, aumento de endividamento da população e uma crescente cautela entre as instituições financeiros na análise dos financiamentos.

O Nubank também anunciou nesta quarta-feira que começa a operar na Colômbia. O primeiro lançamento no país será o cartão de crédito roxo, característica principal dos plásticos da companhia.

O Nu Colômbia, como será chamado, terá sede em Bogotá, capital colombiana, e é o quarto escritório da empresa na América Latina, que além do Brasil, conta com operações no México e com um hub de talentos e tecnologia na Argentina. O Nubank também possui um hub de engenharia em Berlim, na Alemanha.

O Nubank possui hoje cerca de 30 milhões de clientes no Brasil e mais de 150 mil pedidos de cartão de crédito no México, onde começou a operar em 2019.

É normal, em uma instituição financeira, que o crédito disponível para uso no cartão de crédito varie conforme a renda do cliente, frequência de pagamentos e atraso, entre outro critérios.

Nesse sentido, a análise de crédito também considera o apetite de risco do credor, uma vez que caso algum cliente deixe de pagar, há um maior risco de inadimplência e de perda para a instituição financeira.

Em nota, o Nubank afirmou que o aumento dos limites foi um movimento regular do time de análise de crédito da companhia.

“No Nubank, estamos sempre estudando formas de tornar a experiência dos nossos clientes ainda mais completa. Por isso, nós analisamos constantemente o perfil de uso de cada cliente para que o limite seja o mais adequado possível, apoiando nossos usuários na construção de um relacionamento responsável com suas finanças e o uso consciente e responsável do crédito”, afirmou em nota.

Nesta quarta-feira, foi divulgado que a taxa de desemprego registrou novo recorde, chegando a 13,8%, segundo dados da Pnad Continua do IBGE (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). O país tem 13,1 milhões de desempregados e outros 5,8 milhões de brasileiros que desistiram de procurar emprego porque acreditam que não vão encontrar uma vaga.

O índice que mede o endividamento das família chegou a 46,7%, alta de 2,7 pontos percentuais em relação a igual mês de 2019 e o maior patamar para o índice em mais de um ano. Na prática, o indicador aponta que quase metade das famílias estão endividadas. O dado inclui financiamento imobiliário.

As informações são da FolhaPress