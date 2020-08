Ator Gesio Amadeu morre aos 73 anos após contrair covid-19

PUBLICIDADE

O ator Gesio Amadeu morreu nesta quarta-feira, 5, aos 73 anos, por falência múltipla dos órgãos após ser internado em junho com a covid-19. A informação foi divulgada pela família nas redes sociais. Ele tinha 73 anos.

Amadeu era ator de teatro e televisão, e ficou muito conhecido por seu trabalho em Chiquititas, no SBT, no Sítio do Pica Pau Amarelo na Globo, e em diversas novelas. Mais recentemente, ele trabalhava na série infanto-juvenil Bugados, do canal Gloob.

Estadão Conteúdo