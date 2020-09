Assista ao videoclipe de “credibilidade”, nova música da dupla Thaeme e Thiago

PUBLICIDADE

Thaeme & Thiago lançaram na última sexta-feira, 11, o videoclipe da faixa “Credibilidade”, que foi apresentada no último dia 4.

Na mesma data, a dupla também apresentou a canção “Traumas e saudades”, cujo videoclipe também está disponível no YouTube. Assista aqui: https://youtu.be/mrVtljAcu10 .

“Desde o início da pandemia, continuamos interagindo com o nosso público através das redes sociais. Decidimos, por mais que os shows não tenham voltado, seguir com os lançamentos do nosso DVD, ‘Química’. Chegamos a divulgar a primeira parte do projeto e agora daremos continuidade para que o nosso público tenha novidades para consumir”, explica Thaeme.

Vivendo um dia após o outro, Thaeme e Thiago tentam não ficar ansiosos em relação ao futuro. Eles tiveram que cancelar a turnê de “Química”, que este ano viajaria por todo o Brasil. Mas a dupla segue interagindo com seus fãs, através das suas lives e redes sociais.