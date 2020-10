“Ansioso pra caramba”, revela Bell Marques sobre retorno aos palcos

PUBLICIDADE

São oito meses longe dos palcos, sem tocar diretamente para o público. No final de fevereiro, Bell Marques encerrou sua agenda de Carnaval com dois shows no Rio de Janeiro e, depois disso, cumpriu quarentena entre Salvador e o interior da Bahia, onde tem a Fazenda Ana Bonita, cenário de duas de suas lives no auge do isolamento social. “A saudade é gigante. Estou ansioso pra caramba pra subir num palco e olhar na cara das pessoas, sentir a energia delas, mesmo que um pouco mais distante do que o normal”, revela, o cantor, que se recupera bem de uma cirurgia no tendão de Aquiles.

“É claro que as lives tiveram seu papel e nos ajudaram a passar por essa fase mais difícil da pandemia, mas nada substitui o calor humano e aplauso para um artista”, confessa animado, ao anunciar que, em novembro, retoma aos poucos suas apresentações, em formatos inéditos para ele. No dia 1º, Bell anima o Marina Al Mare, no hotel Marina Park, em Fortaleza (CE), num palco flutuante. No dia 19, é a vez dele se apresentar no LovePark, na Marina da Glória, no Rio de Janeiro, antes de, no dia 21, se apresentar no Expo Barra Funda Arena, em São Paulo, no projeto Vumbora Amar. Em todos os eventos, serão respeitadas as determinações das autoridades.

NOVIDADES – A distância dos palcos vai render algumas surpresas no repertório dos shows, que, logicamente, contará com clássicos das mais de quatro décadas de história na música. Entre as novidades, estarão as músicas “De Quebradinha”, lançada durante a quarentena com Rafa e Pipo Marques, e a nova “Deus Sabe”, ainda inédita.

VUMBORA PRO MAR – Um dos principais projetos do cantor para 2021 é o Vumbora Pro Mar, cruzeiro que durará três dias, de 12 a 15 de março. A festa acontecerá a bordo do MSC Preziosa, um dos mais modernos e luxuosos navios do mundo, que receberá três shows diferentes do anfitrião – um por dia. Na programação, o público ainda curtirá outras atrações de peso do Carnaval baiano, como Durval Lélys, Harmonia do Samba, É O Tchan, Saulo e Rafa e Pipo Marques. Os pacotes estão à venda no www.vumborapromar.com.br.