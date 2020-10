Alok, Anquier e Garnero partem para a maior aventura off road das Américas

PUBLICIDADE

Música, gastronomia e turismo. Só o maior rally das Américas tem a capacidade de reunir diferentes tribos em torno de um mesmo evento. A 28a edição do Sertões, que larga no dia 30/10 de São Paulo e chega dia 7/11 em Barreirinhas (MA) terá a participação de algumas das maiores personalidades do entretenimento brasileiro. A lista de convidados reúne três nomes estrelados: o renomado DJ brasileiro Alok, o chef de cozinha franco-brasileiro Olivier Anquier e o empresário e apresentador Álvaro Garnero.

Alok, o maior DJ da história do Brasil e um dos principais no mundo, com mais de 2,1 bilhões de streams, 14 milhões de ouvintes mensais no Spotify e eleito o 11º colocado da lista global Top 100 da conceituada revista britânica DJ Mag em 2019, é um dos mais admirados artistas do cenário eletrônico do planeta. O goiano de 29 anos terá sua primeira experiência no automobilismo justamente no Sertões a bordo de um UTV, uma espécie de buggy.

Mais do que a aventura ou a adrenalina de desbravar o interior do Brasil em alta velocidade, o que mais atraiu a atenção de Alok para o maior rally das Américas foi sua dimensão social. Tanto que, após sua participação na segunda etapa do Sertões 2020, o DJ fará questão de conhecer a primeira Unidade de Teleatendimento (UTA) entregue pelo SAS Brasil, a ação social oficial do Sertões desde 2013, que oferecerá atendimento médico de qualidade e gratuito às comunidades carentes por onde a prova vai passar.

Das telinhas para a poeira – Um dos primeiros chefs de renome a ter um programa fixo na TV brasileira – ele está há 23 anos no ar -, Olivier Anquier é outro estreante no maior rally das Américas. Apaixonado por motos, o francês naturalizado brasileiro competirá no Sertões 2020 sobre duas rodas na categoria Over 45. Olivier será acompanhado pelo experiente piloto Maurício Fernandes, que acumula duas participações no Dakar e sete Sertões no currículo (sendo campeão em 1994 e vice em 2001).

Recém-nomeado embaixador do Turismo brasileiro, o empresário e apresentador Álvaro Garnero quer provar que seu sucesso logo na primeira prova off road que disputou não foi sorte de principiante. Vencedor na categoria PT2 (carros) do Rota Sul 2019, prova que faz parte do Sertões Series, Garnero percorrerá as três últimas etapas do Sertões 2020, chegando em Barreirinhas, nos pequenos Lençóis Maranhenses, a bordo de um UTV Can-Am.

O que eles disseram:

DJ Alok: “Foi um prazer enorme aceitar fazer parte dessa ação e não pensei duas vezes em participar. É sempre uma honra e alegria fazer parte de iniciativas que impactam positivamente a vida das pessoas e participar do Sertões 2020, que tem como grande campeão a solidariedade através do SAS Brasil, é realmente muito prazeroso.”

Olivier Anquier: “Uma das coisas que eu mais fiz foi percorrer o Brasil de Fusca, para descobrir os ícones, as particularidades gastronômicas do Brasil. Agora, vou percorrer de moto as trilhas do Sertões, a mesma que os demais competidores vão percorrer. É algo que queria há muito tempo fazer. Esse ano, eu consegui realizar esse sonho.”

Álvaro Garnero: “Sempre achei que divulgar as belezas do meu país era um prazer, uma forma de mostrar o meu orgulho de ser brasileiro. Agora que tive a honra de ganhar o título de embaixador do turismo do Brasil, isso passou a ser o meu dever, meu trabalho. O Sertões me dará a oportunidade de revelar novos tesouros do Brasil, de modo que essas belezas extrapolem nossas fronteiras.”

Sobre o Sertões

Um ano diferente pede um Sertões diferente. Em 2020, o maior rally das Américas se transforma no “Rally da Solidariedade”. A 28ª edição da prova traz adaptações relevantes nas suas três dimensões: Esporte, Social e Turismo. A missão este ano é levar acesso à medicina de qualidade e fomento econômico para as comunidades remotas e carentes do Brasil. Este ano a ação social do Sertões está focada em dois pilares: 1. Saúde: através da instalação de Unidades de Teleatendimento (UTAs), um projeto inovador desenvolvido pelo SAS Brasil; 2. Legado econômico: a ação coordenada pelo SEBRAE e pelo UniãoBR fará a aquisição de cestas básicas de pequenos comerciantes locais e as distribuirá nas regiões percorridas pelo Sertões aos que estão sem trabalho e renda. O lado competitivo da prova foi adaptado e traz um protocolo de segurança especial. A caravana ficará isolada em bolhas, acampamentos fechados, ao longo do percurso.

