A Bela do Jazz

PUBLICIDADE 

A cantora Izabella Rocha se apresentará nesta sexta 7, no Quintal. Em nova fase, Izabella, que construiu uma carreira no reggae, surpreende como cantora de jazz, estilo que casou perfeitamente com sua afinação e delicadeza vocal. Para a noite, ela selecionou canções do trabalho Blue Moon, inspirado nas divas do Jazz, especialmente Billie Holiday. “A proposta é convidar o público a viajar pelas blue notes nascidas em New Orleans, combinando-as com o reggae, a bossa e o soul”, afirma.

O show terá, ainda, releituras de sucessos do Natiruts, banda que Izabella ajudou a fundar em 1996 e da qual fez parte por 10 anos. Depois dela, subirá ao palco o cantor João Suplicy. A noite também brindará os presentes com um momento dos dois artistas interpretando “Ansiedade”. “É uma música linda do João que gravei no meu novo álbum”, adianta a artista sobre “Bella”, que estará disponível nas lojas digitais a partir de março.

A artista contará com a companhia de seu quinteto, formado por grandes músicos da cidade como Misael Barros (bateria), Dido Mariano (contra-baixo acústico e elétrico), Moisés Alves (trompete), Felipe Portilho (teclados) e Eudes Carvalho (guitarra). O trabalho tem como arranjador o pianista Renato Vasconcellos.

Serviço:

Quintal – Comer, beber e ser feliz

Data: 07/02/20

Horários: Sexta (das 19h até 2h)

Valor: Couvert artístico R$ 30,00 (antecipado) e R$ 35,00

Local: Clube de Golfe – St. de Clubes Esportivos Sul Trecho 2 / Entrada pelo Restaurante Oliver – Asa Sul, Brasília – (61) 3323.5961

Classificação: Livre