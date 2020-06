A arte e seu poder de transformar estão no Ossobuco Na sua Casa

PUBLICIDADE

Na terça-feira, 30 de junho, às 20h, acontece mais um circuito de palestras “Ossobuco Na Sua Casa” tendo como tema central a arte que transforma, que dá espaço para refletir, cria conexões e provoca sentimentos de amor, desconforto, medo, graça.

Heloisa Rocha, organizadora do projeto explica que observou, no potente banco de inscritos do Ossobuco, uma grande quantidade de histórias que tinham a arte como responsável por impulsionar movimentos e mudanças. “A arte alimenta a nossa alma, faz com que tenhamos conexões com memórias e pessoas, o que nos ajuda colocar a energia para circular. É a música. É o quadro que será pendurado. É a fotografia e o resgate de memória. Livros são companheiros. Todas as artes trazem sentimento de conforto nessa época”, finaliza.

Os três participantes da edição de junho são artistas: Adriano Siri, Edson Pavoni e Liana Padilha. Adriano Siri é o cara da comédia, do riso fácil que figura numa das maiores trupes de humor do Brasil, “Os Melhores do Mundo” além de manter o projeto “Comida & Graça”. Vai falar sobre considerar e carregar a arte para todos os momentos da sua trajetória. Edson Pavoni tem a cabeça mergulhada no empreendedorismo afetivo, tem startups de tecnologia, arte e design, e criou sua primeira empresa aos 17. Acredita na sensibilidade artística como aliada na criação de empresas e projetos que toquem, transformem e ajudem as pessoas a dar significado ao mundo a sua volta. É responsável pelo projeto “Inumeráveis Memorial” (https://www.instagram.com/ inumeraveismemorial/) em homenagem às vítimas da Covid-19. Liana Padilha completa o time dos artistas sensíveis ao potencial da arte como expressão multifacetada. Já experimentou diferentes áreas da arte, tinha planos de ser artista plástica e estilista, mas a música surgiu na sua realidade e com ela novos desafios, banda, coletivo de arte, música em filme premiado. Para ela, a mudança a fez absorver melhor acontecimentos e perceber a criação artística como uma coisa só.

O evento é uma parceria do “Ossobuco – Mais Tutano na Sua Vida” com o Centro Cultural Banco do Brasil e tem o patrocínio do Banco do Brasil. A transmissão acontece ao vivo pelo facebook do CCBB Brasília facebook.com/ccbbbrasilia e pelo youtube do Ossobuco youtube.com/ossobucobsb.

O Ossobuco é um projeto de contação de histórias que veio ao mundo há 10 anos para inspirar, para fazer o outro se reconhecer e se motivar no que é contado pelos participantes. E deu certo! Nesse tempo, aproximadamente 300 histórias passaram pelo projeto e se conectaram com cerca de 20 mil espectadores.

Serviço:

Ossobuco Na Sua Casa – A arte transforma

30 de junho

20h

Classificação indicativa livre

Transmissão: fecebook.com/ccbbbrasilia e youtube.com/ossobucobsb

Redes Ossobuco: Face e Youtube @ossobucobsb | Insta @ossobuco_

Redes CCBB Brasília: Face e Insta @ccbbbrasilia | Twitter @ccbb_df