6º Icumam Lab divulga programação completa em formato online

PUBLICIDADE

O Icumam Cultural e Instituto realiza, pela primeira vez em sua história em formato online, o 6º Icumam Lab, em respeito às recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS), Ministério da Saúde e Governo de Goiás. Nove projetos audiovisuais do Centro-Oeste – três longas-metragens ficcionais, três documentais e três séries – serão desenvolvidos, de 6 a 17 de julho, em um laboratório imersivo de impulsionamento desses projetos, com carga horária online de 115 horas. O público em geral poderá acompanhar as duas palestras abertas previstas na programação, nos dias 13 e 16 de julho.

A realização é do Icumam Cultural e Instituto, apresentação do Fundo de Arte e Cultura de Goiás através do Governo do Estado de Goiás e apoios do BrLab, Mistika, DOT Cine, C/as4atro e Vermelho Filmes.

“Nas edições anteriores, a reunião de todos os participantes em um hotel fazenda no interior de Goiás por uma semana era, por si só, um convite à imersão. Nosso desafio, em 2020, tem sido adaptar todas as atividades bem-sucedidas em edições presenciais para duas semanas de conexão online, buscando, por meio de uma programação intensa, incentivar os participantes a manter o máximo de foco no desenvolvimento de seus projetos, ao mesmo tempo prezando pela segurança de todos os envolvidos”, enfatiza Maria Abdalla, diretora do 6º Icumam Lab.

Programação (exclusiva para representantes dos projetos) – No dia 6 de julho, a partir das 14h, na plataforma Zoom Meetings, começam as atividades do laboratório. Os tutores Beth Formaggini (documentarista, produtora e pesquisadora); Juliana Rojas (diretora, roteirista e consultora de roteiros); Leonardo Mecchi (produtor); Mariana Brasil (produtora); Thiago Dottori (roteirista); Rafael Sampaio (produtor) e Fernanda De Capua (produtora e consultora de pitching), juntamente com a diretora do 6º Icumam Lab, Maria Abdalla, apresentam o programa do laboratório para diretores e produtores dos nove projetos audiovisuais do Centro-Oeste que serão desenvolvidos este ano. Estes serão apresentados pelos seus diretores e produtores: Aviso (GO), do diretor Tiago Vieira e produtora Ana Paula Rabelo; Ouro Verde S.A (DF), do diretor André Carvalheira e produtor Alisson Machado; e Sangue do Meu Sangue (DF), da diretora Rafaela Camelo e produtora Daniela Marinho (longas-metragens de ficção); Ao Sul do Sol (MS), do diretor Rodolfo Ikeda e produtor Joel Pizzini; F de Fake (DF), do diretor Gabriel Marinho e produtora Carolina Villalobos; e Obazuka: a missão (GO), do diretor Kaco Olímpio e produtora Flávia Ferreira (longas-metragens documentais); e as séries de TV ficcionais Kikio (MS), da diretora Andréa Freire e produtor Belchior Cabral; Machos (DF), da diretora Cibele Amaral e produtor Patrick de Jongh; e Presos que menstruam (DF), da diretora Lídia Oyo e produtor Cauê Brandão.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Nos dias 7 e 8 de julho, ocorre a etapa “Abordando os Projetos”, com consultorias individuais de roteiro e produção, com duas horas de duração diária cada uma, para diretores e produtores de cada um dos projetos. O objetivo é identificar os desafios de cada projeto e estabelecer, junto aos participantes, metas que deverão ser refletidas no conteúdo a ser discutido na segunda consultoria individual, tais como revisões de Roteiro / Argumento, Orçamento e plano de Financiamento, conteúdo de apresentação e Desenho de Produção.

A próxima etapa, “Mergulhando nos Projetos”, ocorre nos dias 9 e 10 de julho. Às 9h do dia 9, acontece uma atividade em grupo para discussão coletiva dos roteiros, com o objetivo de trocar impressões e sugestões para angariar conteúdos que possam ser aplicados a cada projeto durante o processo do laboratório. À tarde, até às 17h, acontecem as consultorias de Reuniões Individuais e Formatação para diretores e produtores de cada projeto, com uma hora de duração cada sessão, para analisar as apresentações e compor uma estrutura de exposição adaptável a cada necessidade. No dia 10, das 9 às 12h, o produtor Rafael Sampaio ministra aos participantes do laboratório a palestra “Circuitos internacionais”, com a colaboração do produtor Leonardo Mecchi. À tarde, até às 17h, acontecem as consultorias individuais de Formatação e as de Projeto, para a discussão de estratégias de desenvolvimento, financiamento e pensamento do público para cada projeto, aspectos de comunicação e lançamento, identificando potenciais ajustes que estabeleçam uma visão de produção integral desde o desenvolvimento.

Após dois dias de trabalho offline, 11 (sábado) e 12 de julho (domingo), a programação online retorna na segunda 13 e segue até terça 14 de julho, na etapa seguinte, “Projetos Elevados”. Nesses dois dias, das 9 às 17h, os tutores prestam consultorias individuais finais de Roteiro (2h), Produção (1h) e Projeto (1h). Com a revisão minuciosa dos conteúdos dos projetos, os participantes vão identificar o alinhamento das metas estabelecidas na primeira semana e fazer ajustes de acordo, com a orientação e esclarecimento de dúvidas pelos tutores.

Já na etapa “Reta Final”, no dia 15 de julho (quarta), a partir das 9h, diretores e produtores dos nove projetos impulsionados pelo laboratório têm consultorias individuais finais de Reuniões Individuais com a produtora e consultora de pitching Fernanda De Capua (40 minutos por projeto), com o objetivo de praticar e ajustar as apresentações dos projetos. Durante a tarde, haverá plantão de dúvidas de Roteiro, Produção e Projetos, em programação online exclusiva para os participantes.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No penúltimo dia de 6º Icumam Lab, 16 de julho (quinta) a partir das 10h, os participantes do laboratório encontram o júri que concederá prêmios aos que melhor apresentarem seus projetos nas Reuniões Individuais (sessão fechada). Este júri é composto pela produtora Ariene Ferreira da c/as4atro; pela publicitária e diretora de atendimento da DOT Cine, Magali Wistefelt; pelo diretor, produtor e supervisor de pós e efeitos da Mistika, Marcelo Siqueira; e pelo produtor convidado Ivan Melo. À tarde, os representantes dos projetos apresentam o resultado das duas semanas de laboratório em sessões individuais (20 minutos por projeto) com players, produtores e júri, também em sessões fechadas. Logo após, o júri delibera sobre a premiação, a ser concedida no último dia de programação.

Dia 17 de julho, sexta, acontece o encerramento do 6º Icumam Lab. Das 14 às 16h, o Icumam promove uma atividade coletiva entre os coordenadores do laboratório e a produção, seguida de uma rodada de feedbacks dos participantes sobre o processo, o desenvolvimento dos projetos e a experiência do laboratório online. Em seguida, às 16h, ocorre o anúncio da premiação aos projetos com melhor desempenho nas Reuniões Individuais, escolhidos pelo júri.

Palestras abertas ao público via YouTube – O Icumam convida o público em geral para as duas palestras abertas dentro da programação do 6º Icumam Lab. No dia 13 de julho (segunda), das 10 às 12h, o cineasta e roteirista João Paulo Miranda Maria fala sobre sua trajetória na palestra “Do cinema de interior à experiência internacional”, com mediação do produtor Rafael Sampaio. E no dia 16 de julho (quinta), das 18 às 20h, a produtora Emilie Lesclaux apresenta o “Estudo de caso do filme Bacurau”, com mediação do produtor Ivan Melo. A transmissão das palestras se dará via canal do Icumam no YouTube ( https://www.youtube.com/ channel/UCqci_4H58w-KL- MpnPKZNjg ) e não há necessidade de inscrição.

Escolha dos projetos – As propostas foram selecionadas pela cineasta, produtora e curadora Flávia Cândida, pelo professor e pesquisador Rafael de Almeida e pelos produtores Fernanda De Capua e Rafael Sampaio, entre 30 inscritos (23 de longa-metragem e sete de séries televisivas; 21 do DF, sete de GO e 2 de MS). A escolha se deu a partir da qualidade técnica e artística, da factibilidade e da viabilidade de produção, do potencial e da originalidade da proposta, bem como do estágio de desenvolvimento e da qualidade dos materiais apresentados na inscrição.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

SERVIÇO

6º ICUMAM LAB

Data: 6 a 17 de julho de 2020

PROGRAMAÇÃO DE PALESTRAS ABERTAS AO PÚBLICO

13 de julho (SEG)

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

10 às 12h Do cinema de interior à experiência internacional

Com João Paulo Miranda Maria – cineasta e roteirista

Mediação: Rafael Sampaio – produtor

16 de julho (QUI)

18h às 20h Estudo de caso sobre o filme Bacurau

Com Emilie Lesclaux – produtora

Mediação: Ivan Melo – produtor

Transmissão via YouTube: https://www.youtube.com/ channel/UCqci_4H58w-KL- MpnPKZNjg



Informações: www.icumam.com.br/lab_2020 e producao@icumam.com.br

Instagram: icumam_ / Facebook: @icumamlab/