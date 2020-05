Voluntários oferecem atendimento a idosos do Hotelaria Solidária

PUBLICIDADE 

Voluntários da Secretaria de Saúde têm se disposto a ajudar os idosos hospedados no Brasília Palace Hotel, selecionados no programa Hotelaria Solidária. Os profissionais fazem atividades que vão desde a contar a histórias a prestar atendimento farmacêutico.

No momento, três contadores de história e uma farmacêutica têm ficado com os idosos. A ideia é direcionar cerca de 20 voluntários, como enfermeiros, auxiliares de enfermagem e estudantes de Serviço Social e Farmácia que já têm experiência com voluntariado. A Secretaria de Saúde também deve levar palhaços que costumam atuar em hospitais e alegrar os pacientes.

A iniciativa partiu da parceria firmada entre a Sejus e a Gerência de Voluntariado (Gevol) da Secretaria de Saúde. Com isso, voluntários profissionais, que já atuam em hospitais e unidades básicas de saúde (UBSs), apresentaram-se para atender os idosos em isolamento.

Quer ajudar?

A Secretaria de Justiça e Cidadania abriu um chamamento público para voluntários profissionais atuarem em várias áreas com os idosos instalados no hotel. Os interessados podem se inscrever pelo site do Portal do Voluntariado.