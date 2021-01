Vítima tem casa furtada pelo próprio sobrinho em Sobradinho

PUBLICIDADE

Uma mulher teve a casa furtada na madrugada de segunda-feira (25), em Sobradinho II. A 35ª Delegacia de Polícia recebeu o caso, buscou imagens de câmeras de segurança da vizinhança para identificar suspeitos. A vítima viu as imagens e apontou que um dos autores é sobrinho dela.

O sobrinho, um jovem de 17 anos, aparece nas imagens em companhia de outro adolescente, de 15. Segundo a 35ª DP, um homem de 29 anos levou os menores de carro até o local e depois deu fuga a eles.

Com as imagens em mãos, policiais civis foram em busca do suspeito e dos menores de idade. Eles foram encontrados em uma região conhecida como Morro do Piauí, com todos os itens furtados: escovas de cabelo, uma chapinha, um secador, um aparelho de telefone celular e uma televisão.

O homem foi autuado em flagrante pelos crimes de furto qualificado, corrupção de menores e associação criminosa. Os menores foram levados à Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA). Eles eram procurados por um ato infracional análogo a roubo cometido em 2020.

