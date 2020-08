Vítima segue em estado gravíssimo no hospital

PUBLICIDADE

A jovem Paula Thays Gomes Oliveira, de 18 anos, segue em estado gravíssimo no Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF). A vitima arrastada por um veículo no Lago Sul, precisou amputar a mão esquerda e passou por uma mastectomia bilateral.

Paula chegou ao hospital com alguns dedos dilacerados e múltiplas fraturas expostas após ter sido arrastada por aproximadamente 4 quilômetros por um carro, o que resultou em múltiplas escoriações no tórax, coxa, joelho, mão e pé. Precisou ser entubada.

O motorista foi identificado pela Policia Civil do Distrito Federal (PCDF). Trata-se de um homem de 32 anos, morador do Jardim Botânico, proprietário de um VW Up!, que estava em uma oficina. O carro apreendido pelos investigadores, foi localizado após informações repassadas pela família do condutor. O motorista, porém, segue foragido.

A vítima, no momento do atropelamento, estava em uma motocicleta conduzida pelo namorado, Douglas Gonçalves do Santos, 20 anos. Após ser socorrido, Douglas foi ouvido por agentes da 10ª Delegacia de Polícia, (Lago Sul). O rapaz contou que viu o carro branco, além de outro veículo, dos quais suspeita estivessem disputando uma corrida. Douglas ainda revelou que viu sua namorada ser arrastada e a encontrou ensaguentada.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE