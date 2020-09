Vigilância Sanitária fiscaliza bares e restaurantes quanto a normas de prevenção ao coronavírus

PUBLICIDADE

A Vigilância Sanitária vistoriou 881 bares e restaurantes no Distrito Federal em agosto. Nas vistorias a Vigilância verifica se estão sendo cumpridas as medidas de segurança e prevenção contra a Covid-19, de acordo com às novas normas sanitárias.

Foram autuados 95 estabelecimentos, com multa que pode variar entre R$ 4 mil a R$ 20 mil. Com irregularidades, 15 locais foram interditados por oferecerem risco iminente à saúde do consumidor e de contágio da pandemia.

“Cerca de 20% dessas vistorias são demandas de denúncias, principalmente para verificar irregularidades em bares, restaurantes e tabacarias que funcionam à noite”, informou Márcia Olivé, gerente de Fiscalização da Divisa.

De acordo com a gestora, os principais problemas encontrados foram de pessoas circularem nas áreas do estabelecimento sem uso de máscaras, aglomeração e condições precárias de higiene no local.

Reabertura

Os bares e restaurantes do DF reabriram suas portas em 15 de julho, após 117 dias de quarentena. Esses estabelecimentos precisam seguir uma série de regras, que são fiscalizadas por agentes do Governo do Distrito Federal (GDF), se quiserem se manter em atividade.

Entre elas, a higiene rigorosa antes e depois do uso dos clientes, mesas a dois metros de distância umas das outras e o funcionamento limitado a 50% da capacidade total do bar ou restaurante. Além disso, os donos dos estabelecimentos comerciais devem, também, priorizar a ventilação natural do local, evitando, assim, o uso de ar-condicionado. Caso seja necessário, a manutenção e limpeza dos filtros devem ser feitas diariamente.

A população pode colaborar fazendo denúncias na Ouvidoria 160 sempre que houver desrespeito às normas de distanciamento social e higiene. A Divisa conta com 130 auditores fiscais em todo o DF e 22 núcleos de inspeção. As ações acontecem também aos finais de semana.

Com informações da Agência da Saúde