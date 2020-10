Vídeos: bombeiros resgatam homem que ficou preso em exaustor de restaurante

PUBLICIDADE

O Corpo de Bombeiros (CBMDF) resgatou, na madrugada deste sábado (10), um homem que ficou preso nos dutos de exaustão do restaurante L’Entrecôte de Paris, na 403 Sul.

Testemunhas acionaram os bombeiros após perceberem que uma pessoa gritava por socorro na parte superior do restaurante. Os militares foram ao local e perceberam que a vítima estava presa de cabeça para baixo e perto da tubina de sucção do sistema.

Para salvar o jovem, foi preciso arrombar parte do duto. Veja no vídeo abaixo o momento em que o homem é resgatado:

Em seguida, o homem foi posto ao chão em um equipamento da corporação:

Depois do resgate, os bombeiros identificaram a vítima. Trata-se de um jovem de 24 anos que vive em situação de rua. Ele contou aos militares que usava a parte superior do restaurante para usar drogas. Disse ainda que entrou no exaustor para pegar um cachimbo que havia deixado cair na tubulação.

O resgate durou cerca de uma hora e vinte minutos. O local ficou aos cuidados da Policia Militar (PMDF). O homem foi levado à 1ª Delegacia de Polícia (Asa Sul).