Vídeo: Polícia desarticula assaltantes de carros dos Correios

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) desarticulou uma quadrilha especializada em roubo de veículos dos Correios. A ação que prendeu três integrantes do grupo, aconteceu na manhã deste sábado (26), em Taguatinga.

De acordo com as autoridades, os criminosos aguardaram a passagem do veículo dos Correios pela QNJ 37 para fazer a abordagem. Os entregadores foram rendidos, retirados do carro e um dos assaltantes assumiu a direção. Um outro carro deu apoio à ação criminosa. O veículo era adaptado e guiado por um cadeirante.

Após perseguição policial, o motorista fugitivo perdeu o controle do veículo e bateu em uma árvore. Os três suspeitos sofreram ferimentos leves.

Além das prisões, os militares recuperaram o furgão roubado com todas as mercadorias que seriam entregues.

Os acusados foram levados para a 12ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Centro) e autuados, em flagrante, por roubo e porte ilegal de arma de fogo.

