Vídeo: PMDF prende suspeito de furtar microondas de creche em Samambaia

A Polícia Militar (PMDF) prendeu, neste domingo (13), um homem suspeito de furtar uma creche na QR 208, em Samambaia Norte.

De acordo com populares, o homem teria pulado a cerca da creche e saído com um microondas em mãos. O suspeito foi encontrado momentos depois, na mesma quadra, com o eletrodoméstico nas costas.

Na abordagem, os militares encontraram uma faca e uma sanduicheira com o suspeito. Perguntado, ele respondeu que resolveu furtar os objetos após passar pelos arredores da creche e ver os itens do lado de foram. Veja o vídeo:

Os policiais foram até a creche e notaram que o suspeito havia quebrado uma janela para invadir o local, além de romper uma mangueira de filtro para tentar furtá-la, sem sucesso. Por causa do rompimento, criou-se um vazamento de água, mas os militares conseguiram conter o problema.

O homem foi levado à delegacia e autuado pelo crime de furto qualificado. Lá, constatou-se que o suspeito tem cinco passagens da mesma natureza — furto em residência e em outros estabelecimentos.