Vídeo: PMDF nas ruas, criminosos em cana

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), por meio do 8º Batalhão de Polícia Militar (BPM), executou a Operação Metal Cromado na tarde da última terça-feira (5) na região central de Ceilândia..

O objetivo principal da operação era o policiamento ostensivo e repressivo na região para inibir e reprimir os crimes violentos letais intencionais, uso e tráfico de drogas e apreensão de armas brancas e de fogo.

A PMDF abordou cerca de 60 pessoas em atitude suspeita e prendeu um homem que estava com várias porções de drogas e duas facas, além de várias cartelas de rohypnol. A operação contou com o apoio do 4º CPR, Gtop 28, RP 28 e da ROTAM.