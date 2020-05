Vídeo: Ibaneis Rocha pede apoio dos brasilienses na volta às atividades

PUBLICIDADE 

O fim de semana de Ibaneis Rocha segue movimentado nas redes sociais. Neste domingo (31), o governador do DF fez um vídeo onde pede o apoio dos brasilienses na retomada das atividades comerciais.

No vídeo, o chefe do executivo reforçou o uso de máscaras nas ruas e a utilização do álcool gel por parte de toda a população do DF.

Ibaneis enfatiza que as medidas devem ser tomadas por todos, em especial os moradores das cidades de Samambaia, Ceilândia, Por do Sol, Sol Nascente e Estrutural.

Em determinado momento da aparição, o governador reforça também que é preciso ter responsabilidade por parte dos comerciantes, que voltam gradativamente desde a última semana, às atividades.

“Estamos em um momento especial das nossas vidas, reabrindo com responsabilidade as nossas atividades econômicas, para tentar uma retomada do emprego no Distrito Federal, mas isso só será possível com a sua colaboração, com o seu empenho, com a sua fiscalização”, disse Ibaneis.

O governador advertiu ao descumprimento de regras estabelecidas em decretos, afirmando que os fiscais estarão nas ruas. “Cuide-se. Nós do governo, nós da saúde, podemos lhe dar o ambiente hospitalar, mas não podemos lhe garantir a vida, esta vida que é essencial para a gente garantir um futuro ao lado dos nossos familiares”.