Vídeo: Homens são presos no meio das ruas de Ceilândia

Os policiais militares do 10º BPM prenderam, dois homens com uma arma de fogo, na manhã desse sábado (04), na Ceilândia.

As autoridades patrulhavam no P Norte quando alguns moradores procuraram a equipe para informar que dois homens em um palio branco, portando arma, estavam ameaçando as pessoas da área. A equipe iniciou a busca e avistou os suspeitos. Foi dado ordem para pararem o veículo, porém eles não obedeceram. Assim iniciou o acompanhamento.

No cruzamento da QNP21 os suspeitos perderam o controle da direção e bateram em um ônibus da Urbi. Foi realizado a revista e encontrado um revólver calibre .38 com uma munição intacta e numeração raspada.

As informações são da PMDF