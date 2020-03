Vídeo: homem é perseguido e executado no Paranoá

PUBLICIDADE 

Um homem foi morto a tiros na tarde de segunda-feira (23), na Avenida Paranoá, no Paranoá-DF. Imagens de câmeras de segurança mostram pelo menos três homens alvejando a vítima.

As cenas são fortes. No início do vídeo, nota-se que a perseguição teve início próxima a um comércio. A vítima entra no local na tentativa de escapar dos suspeitos. Em determinado momento, o homem segura uma mulher que fazia compras no local para, possivelmente, fazê-la de refém. Ela consegue se desvencilhar, e ele foge para o outro lado. Depois, aconteceu o tiroteio visto nos dois primeiros vídeos.

Depois, é possível ver com mais nitidez a vítima já cambaleando, tentando fugir. De repente, um homem chega armado e escorrega antes de atirar. Logo depois, dois homens chegam juntos. O da esquerda atira pelo menos três vezes.

A 6ª Delegacia de Polícia (Paranoá) investiga o caso e busca os suspeitos. O homem morto não foi identificado.