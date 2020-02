Vídeo: cuidadora joga criança de 3 anos no chão

PUBLICIDADE 

Uma mulher foi flagrada, em uma creche, jogando uma criança de 3 anos no chão na Cidade Ocidental, no entorno do Distrito Federal. A mãe da criança descobriu sobre o ocorrido quando o filho chegou em casa com hematomas e com comportamento mais agressivo.

A gravação da câmera de segurança mostra o momento em que a mulher ergue a criança e a joga no chão. Em seguida, ela se vira para a porta e parece falar com alguém. Em seguida, o garoto se levanta e vai até o local onde está a cuidadora.

Veja o momento:

Segundo delegado responsável pelo caso, Daniel Marcelino, a mulher responde em liberdade pelo crime de tortura. Segundo o G1, de acordo com o inquérito, a gravação é de janeiro e a funcionária foi afastada por 10 dia.