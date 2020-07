Vicente Pires e Itapuã tem ataque de cachorros a pedestres

PUBLICIDADE

Uma mulher foi atacada por um rottweiler enquanto passeava em uma calçada, em Vicente Pires, próximo a região do Jóquei Clube. A ação foi documentada por uma câmera de segurança próxima ao local, e mostra que o animal estava sem focinheira quando realizou o ataque.

Tattiane Batista Soares, de 40 anos, passeava com seu cachorro, na quinta-feira (23), quando foi atacada. As imagens só foram divulgadas nesta segunda (27).

O vídeo mostra que um homem – que estava caminhando com o rottweiler – ainda correu para tentar conter o animal, mas não conseguiu.

A vítima registrou ocorrência na 38ª DP, de Vicente Pires. À polícia, ela contou que um homem que vendia pamonha jogou água nos cães e, só então, o rottweiler soltou seu cão. O Corpo de Bombeiros, que foi chamado por uma pessoa que passava pelo local, conduziu Tattiane para um hospital particular de Taguatinga, onde foi feita a sutura nos ferimentos.

O cachorro da mulher ficou machucado na região do tórax e passou dois dias internado em uma clínica veterinária. De acordo com a vítima, o dono do rottweiler a procurou para pedir desculpas e pagar os gastos que ela teve com por conta do ataque.

Mulher é mordida por pit bull no balão do Itapuã

Uma mulher foi atendida pelo Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF) após ser mordida por cão, na ciclovia, próximo ao balão do Itapuâ, às 17h52 desta segunda-feira (27).

A socorrida é uma senhora de 64 anos, e levou uma mordida na perna esquerda, apresentando uma hemorragia no local, porém estava consciente e orientada. Ela foi prontamente atendida, sendo realizado um curativo no ferimento e o transporte ao Hospital Regional de Planaltina.

O animal e seu proprietário não foram encontrados no local. Populares relataram à equipe que se tratava de um pit bull e que estava sem focinheira.

