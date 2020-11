Velório de Jofran Frejat começa às 15h desta terça (24)

PUBLICIDADE

O velório do ex-secretário de Saúde e ex-deputado federal Jofran Frejat começa às 15h desta terça-feira (24), na Asa Sul, no cemitério Campo da Esperança. A cerimônia termina às 17h. O corpo de Frejat será cremado em Valparaíso de Goiás-GO.

Frejat estava internado desde a noite da última terça-feira (17). O ex-deputado descobriu um câncer no pulmão depois de ter um cálculo renal (pedra nos rins). O ex-secretário não resistiu e veio a óbito na noite de segunda (23).

Natural de Floriano-PI, Jofran Frejat tinha 83 anos. Foi médico formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Pelo DF, foi deputado federal por cinco mandatos e secretário de Saúde em dois mandatos do ex-governador Joaquim Roriz. Concorreu ao governo em 2014, mas acabou derrotado por Rodrigo Rollemberg.

Com simpatia e boas relações com as diferentes personalidades políticas do DF, Jofran Frejat era um dos principais nomes da política local. Dos conservadores de direita aos progressistas da esquerda, todos tinham carinho pelo ex-político.