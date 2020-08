Veja na íntegra o processo da operação que prendeu o secretário de Saúde do DF

Na manhã de terça-feira (25), o secretário de Saúde do Distrito Federal, Francisco Araújo, foi preso. Francisco e outras cinco pessoas ligadas à pasta são alvos de uma operação que investiga fraudes na compra de testes de detecção da covid-19 na capital.

O Jornal de Brasília teve acesso ao processo que pede a prisão preventiva do secretário e de outros seis suspeitos. Veja o documento:

Operação Falso Negativo II by Jornal de Brasília

Na manhã desta terça-feira (25), o secretário Francisco Araújo e outros cinco membros da saúde do DF foram presos preventivamente. Todos são investigados pelo MPDFT em operação que apura fraudes na compra de testes de detecção do novo coronavírus.

Segundo o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) e a Procuradoria-Geral de Justiça do MPDFT, alguns servidores estariam se organizando para fraudar licitações e comprar testes IgG/IgM de baixa qualidade e com preços superfaturados.

As pessoas presas nesta terça (25) são:

O subsecretário de Administração-Geral, Iohann Andrade Struck, está foragido.

Foram cumpridos outros 44 mandados de prisão, expedidos pelo desembargador Humberto Uchoa, em oito estados brasileiros: Goiás, Mato Grosso, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Bahia.

O governador Ibaneis Rocha se manifestou a respeito, criticando o MPDFT pela operação, que considerou “desnecessária”. Ibaneis afirmou que o secretário e a equipe dele “sempre estiveram à disposição das autoridades para esclarecer quaisquer fatos” e que os alvos da operação estão sendo “indevidamente acusados”.

O chefe do Executivo afastou preventivamente os acusados de fraudes na compra dos testes. “Aguardo rápida apuração e o esclarecimento dos fatos para que pessoas inocentes não tenham seus nomes indevidamente manchados”, concluiu o governador.

A Secretaria de Saúde também emitiu nota. Veja na íntegra:

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES) informa que sempre esteve à disposição do Ministério Público, colaborando com as investigações e fornecendo todos os documentos necessários à devida apuração dos fatos relativos à operação Falso Negativo, desde a sua fase inicial.

A SES não só disponibiliza as informações solicitadas como franquia o acesso online dos membros do MP a todos os processos de compras e contratos da pasta, através do Sistema Eletrônico de Informações (SEI) e vem realizando reuniões semanais com os membros desse órgão de controle para esclarecer dúvidas, acatar recomendações e aprimorar os mecanismos de transparência dos atos e ações da pasta junto à sociedade.