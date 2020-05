Veja lista de aprovados para cargos de assistência social

PUBLICIDADE 

Nesta quarta-feira (6) foi divulgado o resultado definitivo das provas objetivas do concurso público promovido pela Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes). No Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) foi publicada a classificação para cargo de técnico em assistência social e de especialista da carreira pública de assistência social.

No caso dos técnicos administrativos não está previsto curso de formação e todos os seus editais foram publicados nessa edição do DODF. Finalizado o prazo de três dias úteis para recursos, poderá ser feita a homologação do resultado.

“Podemos dizer que o fato de esse concurso se encaminhar para sua conclusão é uma das maiores vitórias desta gestão do GDF”, comemora a secretária de Desenvolvimento Social, Mayara Noronha Rocha. “Tivemos de vencer muitos entraves para chegar aqui, mas continuaremos a superar o que for preciso, pois disso dependem os candidatos e, principalmente, a população, que espera e precisa da atuação dos novos servidores.”

Também não há curso de formação para os especialistas aprovados em administração, ciências contábeis, comunicação social, economia, estatística e nutrição. Porém, a homologação ocorrerá após a publicação de edital que trará a nota da prova discursa de 34 candidatos reconduzidos ao certame.

O grupo retornou após cumprimento da determinação do Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF) após análise de recurso. Eles pediram recálculo da prova objetiva. A banca organizadora encaminhará nos próximos dias essa nova contagem.

Para as especialidades com curso de formação previsto, destaca-se que as aulas estão sendo produzidas e gravadas pela banca organizadora em parceria com servidores da Sedes. A previsão é que nas próximas semanas o material esteja finalizado e o cronograma das atividades será publicado.

O concurso público da Sedes prevê reforço imediato de 314 servidores, e outros cerca de 1,5 mil irão compor o cadastro de reserva da pasta.

Com informações da Agência Brasília