Veículos do SAMU agora tem seguro

PUBLICIDADE 

Na última sexta-feira foi publicado no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) o contrato que a Secretária de Saúde celebrou com o objetivo de adquirir seguro para 39 veículos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

“O seguro é um dos critérios que o Ministério da Saúde impõe para habilitar e qualificar as unidades de suporte básico e avançado, o que representa mais repasse financeiro por parte do ministério. Além do mais, é uma segurança para o condutor, que muitas vezes se expõe para um transporte mais rápido de pacientes”, destaca o diretor do Samu-DF, Alexandre Garcia.

A empresa contratada é a Mapfre Seguros Gerais. O contrato garante indenização de 100% da tabela Fipe para o veículo segurado, franquia normal e com coberturas para colisão, roubo, incêndio, assistências e indenizações.

O valor inicial do contrato é de R$ 61 mil. A vigência é de 13 meses, contados a partir da assinatura do contrato, podendo ser renovado.

Com informações da Agência Brasília.