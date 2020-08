Unidades prisionais do DF recebem roteadores de internet

PUBLICIDADE

As unidades prisionais do Distrito Federal receberão 19 roteadores sem fio de internet. O objetivo é melhorar a conectividade dos dispositivos usados para as visitas virtuais dos detentos, procedimento que se tornou comum em meio à pandemia do novo coronavírus.

As instalações começam nesta semana. As unidades contempladas com a doação foram:

Centro de Internamento e Reeducação (CIR);

Centro de Detenção Provisória (CDP);

Penitenciária Do Distrito Federal (PDF) I;

Penitenciária Do Distrito Federal (PDF) II;

Penitenciária Feminina do Distrito Federal (PFDF).

Os equipamentos custaram R$ 14,5 mil, e os recursos são provenientes de um acordo de suspensão de processo, onde o pagamento em dinheiro para a compra dos roteadores foi sugerida como pena alternativa para alguém que responde por crime de menor potencial ofensivo. O orçamento dos aparelhos e a aquisição junto ao mercado ficaram sob a responsabilidade da Pastoral Carcerária do DF que prestou conta dos gastos à Coordenadoria Executiva de Medidas Alternativas (Cema) do Ministério Público (MPDFT).

O MPDFT reitera que os internos não possuem acesso livre à internet, tablet ou computador. Os encontros online dos presos com suas famílias são previamente agendados e fiscalizados pela Seape.