Unidades de saúde fazem ações durante o Janeiro Branco

O primeiro mês do ano é marcado pela campanha Janeiro Branco, que tem como principal objetivo discutir a saúde mental. Algumas unidades de saúde do Distrito Federal estão promovendo ações que convidam as pessoas a refletirem sobre isso.

“A maior parte das pessoas, quando ouvem falar em saúde mental, pensam em doença mental. Mas a saúde mental implica muito mais que a ausência de doenças mentais. Certas maneiras de pensar e agir levam a uma boa saúde mental e à realização pessoal, enquanto outras predispõem ao estresse ou mesmo dificuldade para manter a saúde mental equilibrada”, destaca a diretora de Serviços de Saúde Mental da Secretaria de Saúde, Elaine Simone Bida.

A campanha foi criada no Brasil em janeiro de 2014, com o intuito de valorizar o bem-estar psíquico e incentivar a adoção de uma postura mais positiva em relação à vida. O tema deste ano é “Precisamos falar sobre saúde mental”. A iniciativa visa discutir o tema em todos os aspectos da vida nesse período do ano que inspira novos planos e realizações.

Durante todo ano são realizadas ações que visam orientar sobre os cuidados com a saúde mental. Essas orientações são ofertadas de maneira regular nas unidades de saúde em cada cidade do Distrito Federal.

“Estamos sempre preocupados em prestar uma assistência em saúde mental durante o ano todo. O apoio é ofertado nos vários níveis de atendimento, seja na atenção primária, nas unidades básicas de saúde; na atenção secundária, como os centros de atenção psicossociais (Caps); nos ambulatórios e, ainda, no atendimento emergencial nos hospitais ou no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência”, pontua Elaine Bida.

Atividades

Em sintonia com a Campanha Janeiro Branco e em prol da construção de uma cultura da Saúde Mental, as Regiões de Saúde estão organizando ações para melhorar a qualidade de vida de profissionais e pacientes.

Na Região de Saúde Sudoeste, por exemplo, os profissionais vão participar do seminário “Quem se ama, cuida da mente, cuida da vida”. A iniciativa vai acontecer no dia 28 de janeiro, às 8h, no Auditório do Hospital Regional de Taguatinga, e tem o objetivo de trazer discussões para maior satisfação profissional e pessoal.

Agência Brasília