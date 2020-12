UBS 8 de Santa Maria no combate ao HIV

PUBLICIDADE

A Unidade Básica de Saúde 8 de Santa Maria reforçou as ações para a campanha Dezembro Vermelho. A ação que ocorrerá até a próxima segunda-feira (22) tem como tema “Testar é saber, saber é cuidar”. Trata-se de um reforço na conscientização quanto a importância em se fazer o teste de HIV, receber o diagnóstico precoce e iniciar o tratamento adequado em caso de resultado positivo.

A expectativa é atender cem pessoas durante a ação. “Nosso objetivo é o estreitamento do vínculo com a comunidade ofertando, mesmo durante a pandemia, serviços de saúde. Prova disso são as ações que a equipe promove mensalmente, buscando ofertar um serviço de qualidade, fruto do empenho de todos que trabalham na unidade”, destaca o gerente da UBS 8, Victor Campos.

Em caso de diagnóstico do vírus HIV, os pacientes são orientados e encaminhados para tratamento em uma unidade que oferece atendimento especializado. São oito no total:

Além de testes rápidos de HIV, serão oferecidos exames para detecção de sífilis, hepatite B e C. A unidade também faz a distribuição de preservativos masculino e feminino, além de gel lubrificante.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Abrangência

A UBS 8 de Santa Maria atende à população que reside nas Quadras 417 a 419 e na EQ 417/517 e possui 2 equipes de Estratégia de Saúde da Família.

As informações são da Agência Brasília