UBS 5 do Gama começa a distribuir medicamentos psicotrópicos

A farmácia da Unidade Básica de Saúde 5 do Gama passa a disponibilizar, nesta segunda-feira (24)m medicamentos psicotrópicos, destinados para controle especial para saúde mental e outros problemas. “Com isso, vamos facilitar o acesso dos pacientes. Além disso, ampliar a oferta e evitar o deslocamento do usuário para outras unidades, podendo sair com seu medicamento da consulta”, explica a gerente da UBS 5 do Gama, Inês de Almeida Ribeiro.

Os medicamentos já chegaram na unidade e estão organizados nas prateleiras da farmácia. De acordo com Tatiana Borges, farmacêutica responsável da UBS 5, para pegar o medicamento é necessário estar com o documento pessoal, cartão do SUS e receita válida, com todos os campos preenchidos pelo prescritor.

A farmácia da UBS 5 do Gama funciona de segunda à sexta-feira, das 7h30 às 17h30. A unidade fica localizada na Área Especial lado Leste, lote 38.

A ampliação desse serviço faz parte do Planejamento da Diretoria de Atenção Primária em Saúde da Região Sul, uma vez que o Gama possuía apenas uma unidade com dispensação do psicotrópico e hoje, já tem três unidades, sendo elas as UBSs 2, 5 e 6 do Gama.

Com informações da Agência Brasília