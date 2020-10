Turismo cresce 25,6% após ações de estruturação

PUBLICIDADE

As atividades turísticas tiveram um aumento de 25,6% no mês de agosto no Distrito Federal, segundo levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O índice ficou acima da média nacional (19,3%), o que demonstra o reaquecimento do setor com a retomada de uma economia enfraquecida pela pandemia de Covid-19.

O Distrito Federal teve desempenho superior a tradicionais destinos turísticos brasileiros, como São Paulo (15,8%), Rio de Janeiro (15%), Santa Catarina (16,3%) e Pernambuco (12,7%). Segundo a secretária de Turismo do Distrito Federal, Vanessa Mendonça, a reação de Brasília é reflexo das ações de estruturação elaboradas durante a crise sanitária.

“Temos uma rede hoteleira amplamente diversificada e somos a única cidade brasileira ligada a todas as capitais por avião, inclusive com conexões regionais em expansão”Vanessa Mendonça, secretária de Turismo

“Durante a pandemia buscamos intensificar o diálogo com empresas, organizações e o setor público para estruturar o setor e evitar que perdêssemos o que vínhamos construindo desde 2019. Nossas ações proporcionaram que a retomada fosse segura e organizada. Brasília está mais do que preparada para receber, novamente, os turistas de braços abertos”, destacou Vanessa.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Parceiro de primeira hora da Setur-DF, o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, diz que o desempenho do setor é uma resposta positiva das ações tomadas tanto pelo governo federal quanto pela coordenação dos estados para a sobrevida do setor. “A nossa preocupação era ajudar o setor a não desmontar, e podemos ver que o trabalho realizado deu certo. Esperamos ver o turismo brasileiro de volta aos trilhos do crescimento, observando todos os protocolos de biossegurança e garantindo destinos seguros para os nossos turistas. Dessa forma, o turismo vai seguir desempenhando sua vocação de contribuir para a geração de emprego e renda no nosso país”, enfatizou.

129 milviajantes passaram pelo Aeroporto de Brasília no Dia das Crianças

A reabertura das atividades comerciais e o reinício da realização de eventos no Distrito Federal foi alvo de planejamento e ampla discussão junto ao poder público e a iniciativa privada. A discussão intersetorial do Governo do Distrito Federal com os setores econômicos teve como resultado o Decreto nº 41.214, publicado em 21 de setembro, que liberou diversas atividades temporariamente proibidas ou restritas desde o início da pandemia, em março.

No setor de eventos a retomada será gradual. O decreto liberou, já a partir do dia 6 de outubro, eventos para até 100 pessoas, ampliando tal capacidade para até 300 pessoas a partir de 27 de outubro, até 500 pessoas a partir de 17 de novembro, até mil pessoas a partir de 8 de dezembro e acima de mil pessoas a partir de 5 de janeiro de 2021.

Cuidado absoluto

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Segundo a Secretaria de Turismo (Setur-DF) todos os cuidados estão sendo tomados para garantir a segurança dos eventos e, acima de tudo, das pessoas. “Ainda em junho lançamos o Manual de Boas Práticas no Combate à Covid-19, em parceria com a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do DF, que orientou todo o setor hoteleiro na proteção de colaboradores e hóspedes”, lembra a titular da pasta.

“Desde então discutimos com diversos setores todas as medidas necessárias para garantir um retorno seguro dos turistas, que já estão retomando seus planejamentos de férias, e do setor corporativo”, completa Vanessa Mendonça.

A perspectiva é de que as próximas avaliações do IBGE já apontem um maior crescimento das atividades de setembro e outubro. Segundo dados da Inframerica, o Aeroporto de Brasília fechou agosto com 401.316 passageiros, um crescimento 54,1% superior ao de julho. Foi o quarto mês consecutivo, desde o início da pandemia, em que o terminal da capital federal registrou aumento no fluxo de viajantes.

Os feriados de 7 de setembro e de 12 de outubro também tiveram movimentação significativa, com 109 mil e 129 mil passageiros no aeroporto, respectivamente. Para o executivo-chefe de Negócios Aéreos da Inframerica, Roberto Luiz, a retomada das operações vêm acontecendo de forma gradual, mês a mês, e a confiança dos passageiros tem aumentado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Fizemos diversas adequações no nosso terminal, assim como as companhias aéreas, e isso está trazendo mais confiança para o usuário. O trabalho está sendo realizado com muita cautela e atenção para que os passageiros possam voar com mais tranquilidade”, assegura.

O Índice de Atividades Turísticas integra a Pesquisa Mensal de Serviços do IBGE e leva em conta toda a cadeia do turismo, com abordagens técnicas sobre o desempenho dos setores de transporte aéreo de passageiros, restaurantes, hotéis e equipamentos turísticos. Vanessa Mendonça aponta ainda que a infraestrutura do Distrito Federal e as tendências do turismo neste novo momento privilegiam a chegada de turistas a Brasília.

“Temos uma rede hoteleira amplamente diversificada e somos a única cidade brasileira ligada a todas as capitais por avião, inclusive com conexões regionais em expansão. E Brasília reúne tudo, desde o turismo rural ao turismo gastronômico, passando pelo ecoturismo e nossas belezas arquitetônicas”, arremata a secretária de Turismo.

As informações São da Agência Brasília