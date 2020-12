Três regiões do DF receberão melhorias na rede de abastecimento de água

PUBLICIDADE

Lago Sul, Jardim Botânico e Setor Habitacional Jardins Mangueiral vão passar por obras de melhorias nas redes de abastecimento de água nesta segunda-feira (14). Por isso será necessário interromper o fornecimento, entre as 7h e as 23h50, em alguns endereços nessas três regiões administrativas.

O corte temporário será na Escola de Administração Fazendária (Esaf), na Administração Regional do Jardim Botânico, na Ermida Dom Bosco e nos conjuntos 1 a 9, 12 a 14, 12CL, 17, 18, 20 a 22, 26 a 28, 28A, 28B, 29 a 32 do Setor de Mansões Dom Bosco, QIs 26 a 29 e QLs 26 e 28 do Lago Sul.

Também ficarão sem água os condomínios Solar de Brasília (1ª, 2ª e 3ª etapas), Ville de Montaigne, Quintas do Alvorada, Mansões Califórnia, Mansões Itaipu, Quintas Interlagos, Quinta do Sol, Jardim do Lago, Bela Vista, Estância Jardim Botânico V, Jardim Botânico I ao VI, San Diego, Mirante das Paineiras, Village Ecológico III, Privê Morada Sul e Village Alvorada, todos no Jardim Botânico. No Jardins Mangueiral, o corte temporário de fornecimento de água afetará todo o setor habitacional.

A Companhia de Saneamento Ambiental do DF (Caesb) destaca que, de acordo com o artigo 50 da Resolução nº 14 da Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento do DF (Adasa), de 27 de outubro de 2011, todo imóvel deve contar com reserva de volume mínimo correspondente ao consumo médio diário. Com essa reserva os usuários são menos afetados com a interrupção no fornecimento de água.

Em caso de dúvidas, a população pode entrar em contato com a Caesb por telefone, no número 115.

As informações são da Agência Brasília