Três homens são presos com 1,5 kg de maconha em ponto de bloqueio no Gama

Policiais militares do Tático Operacional Rodoviário (TOR) prenderam três homens com drogas, por volta das 23h desta sexta-feira (17), durante um ponto de bloqueio no Gama.

A equipe do TOR realizava um ponto de bloqueio no Gama quando suspeitou do motorista de um Fiat/Doblô. O veículo foi parado e abordado. No interior do carro foi encontrado um tablete de aproximadamente 1,5 Kg de maconha.

Os três homens foram levados à 20º Delegacia para registro da ocorrência.

Com informações da PMDF