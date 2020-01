Traficantes presos no Park Way

PUBLICIDADE 

Na tarde desta sexta-feira (17) dois homens foram presos por policiais militares. Eles foram presos no Park Way e com eles os policiais encontraram drogas e dinheiro.

A equipe realizava patrulhamento de rotina quando encontrou um veículo sendo conduzido com faróis apagados. A atitude chamou a atenção dos policiais que resolveram abordá-lo.

Durante busca no interior do veículo foram encontradas drogas sintética, maconha, raxixe e R$ 6.830,00 em dinheiro.

A equipe conduziu os suspeitos e o material apreendido para a 21ª Delegacia de Polícia.

Com informações da PMDF.