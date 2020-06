TJDFT lança painel para divulgação de ações contra covid-19

Para ajudar a manter a transparência durante a pandemia de coronavírus, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) lançou, nesta semana, um painel estatístico para divulgar, diariamente, dados referentes a processos judiciais sobre covid-19 em tramitação na Justiça do Distrito Federal.

Com o painel, qualquer cidadão poderá acompanhar as estatísticas sobre os atos judiciais do Tribunal, entre acórdãos, sentenças, decisões e despachos relacionados ao novo coronavírus.

A ação atende recomendação do Conselho Nacional de Justiça e foi executada conjuntamente pela Coordenadoria de Gestão dos Sistemas de Segunda Instância – CGSIS, Coordenadoria de Sistemas e Estatísticas da Primeira Instância – COSIST e Serviço de Ciência de Dados – SERCID, que desenvolveu a ferramenta de Business Intelligence.

Desde março, servidores e magistrados têm atuado em sistema de teletrabalho em atendimento às políticas de isolamento social adotadas para prevenir o contágio pela Covid-19. As diversas unidades judiciárias, do 1º e do 2º Grau, estão garantindo a devida prestação jurisdicional com expressivo número de decisões, o que é possível, uma vez que os processos são eletrônicos e permitem o acesso remoto.

Ao todo, já foram proferidas por magistrados do TJDFT 807 decisões em 569 processos cadastrados com o assunto 12612 – COVID-19. No painel, é possível filtrar os dados por órgão julgador, tipo de decisão e classe processual.

Com informações do TJDFT