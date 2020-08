TJDFT adia 2ª fase da retomada das atividades presenciais

PUBLICIDADE

O Tribunal de Justiça do DF (TJDFT) decidiu adiar a segunda fase da retomada das atividades presenciais. O motivo ainda é a pandemia de covid-19, que já fez mais de duas mil vítimas fatais na capital.

O órgão explica que as audiências presenciais de processos de réus presos nos juízos de competência Criminal e Tribunais do Júri, retomadas no último dia 3 de agosto, seguem mantidas. Aquelas envolvendo adolescentes internados e de justificação em caso de descumprimento de medida socioeducativa também continuam ocorrendo na sede, mediante agendamento.

As próximas fases do Plano de Retomada das Atividades Presenciais do TJDFT serão objeto de regulamentações futuras. Para isso, o tribunal seguirá acompanhando o cenário de desenvolvimento da covid-19 no DF.