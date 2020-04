TestaDF: GDF cria agendamento online para testagem em massa

PUBLICIDADE 

Para facilitar os procedimentos a serem seguidos pela população, o Governo do Distrito Federal (GDF) criou o TestaDF. Trata-se de uma plataforma onde o cidadão poderá acessar um sistema e fazer o cadastro antecipado para participar da triagem da testagem em massa do novo coronavírus.

O sistema vai direcionar o cidadão para um agendamento de acordo com o endereço residencial. Com isso, as filas nos pontos de testagem devem ser reduzidas, mantendo a ordem e controle dos testes.

Com o agendamento pré-marcado, é hora de ir ao local destinado para testagem munido de documento de identidade, comprovante de residência e QRCode registrado no TestaDF. Os exames estão sendo realizados de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Devem ser abertos mais locais nos próximos dias. Por enquanto, aos testes estão sendo aplicados em Águas Claras e no Plano Piloto.

O site para cadastro é o testa.df.gov.br.