Terracap leiloa imóveis em Samambaia, Águas Claras e Jardim Botânico

A Agência de Desenvolvimento do Distrito federal (Terracap) abriu novo leilão público de imóveis. São 15 imóveis disponíveis, espalhados por Samambaia, Águas Claras e Jardim Botânico. O edital foi publicado no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) na terça.

Em Samambaia, os terrenos são de de 100 m² e valor inicial de R$ 142,4 mil; no Jardim Botânico, há lotes de 882 m² e R$ 711,4 mil; em Águas Claras há opções de maior valor agregado, com metragens de até lotes de 4,2 mil m², também podendo ser parcelados em até 15 anos.

O edital desta vez traz novidades. A partir de agora, o arrematante poderá optar pelo financiamento com a Terracap, em até 180 meses, ou junto a outra instituição financeira. O edital com a descrição dos imóveis leiloados está disponível no site da Terracap.

O leilão será realizado em sessão pública com lances via internet, pelo site da DF Leilões. Quaisquer pessoas física ou jurídica podem participar. Para isso, os interessados precisam se cadastrar na página do DF Leilões e inserir digitalizados os docum entos previstos no edital. O credenciamento deverá ser efetuado até dois dias úteis antes da realização do leilão.

O primeiro leilão será no dia 8 de julho, sendo que a recepção de lances será das 13h50 às 17h, correspondente à avaliação de mercado do terreno.

Não havendo lance superior ou igual ao da avaliação do imóvel, no dia 9 de julho, no mesmo horário, inicia novo dia de leilão, no valor da dívida do item em questão. Arremata o imóvel pretendido aquele que fizer a maior oferta.