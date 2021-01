Terracap fará complementação de rede de energia elétrica no Noroeste

PUBLICIDADE

A Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal (Terracap) fará a complementação rede de energia elétrica na região administrativa do Noroeste. A medida dará continuidade ao desenvolvimento promovido em 12 unidades imobiliárias na região. A escolha da empresa responsável pelo serviço vai acontecer por meio de licitação pública. O processo será decidido no dia 21 de janeiro, às 10h.

O habitantes das quadras SQNW 102, 103, 106, 109, 111, 303, 306, CLNW 08/09 e CRENW do Setor de Habitações Coletivas da região vão ter acesso a uma iluminação mais consolidada. O sistema é parte importante da infraestrutura básica, que é composta, também, por escoamento das águas pluviais, esgotamento sanitário, abastecimento de água potável e vias de circulação.

O bairro tem recebido esse conjunto de ações, visto que, ainda no primeiro ano de governo, o governador Ibaneis Rocha determinou prioridade na execução de obras de estruturação do local. “Desta vez, a contratação consiste na extensão de trechos de rede aérea de distribuição”, afirma a assessora da Diretoria Técnica da Terracap, Ana Teresa Fernandes. Ela complementa que tais instalações devem estar de acordo com o padrão estabelecido pelas normas técnicas da Companhia Energética de Brasília (CEB).

Os locais nos quais os trabalhos exigirem a interrupção de energia elétrica para a prática, os desligamentos serão programados e encaminhados ao Centro de Operações da CEB, com antecedência mínima de 15 dias.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Licitação

O processo será realizado na modalidade presencial tipo disputa aberta. O credenciamento do representante e a entrega dos envelopes deverão ser feitos com antecedência mínima de uma hora da abertura da licitação.

Todas as informações acerca do procedimento e de como participar da concorrência podem ser obtidas no edital e nos anexos disponíveis para download no site da Terracap, no link Licitações: compras/serviços.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As informações são da Agência Brasília