Tecnologia: Estrutural recebe Wi-Fi Social nesta quinta-feira (3)

PUBLICIDADE

Nesta quinta-feira (3) a cidade Estrutural receberá inovações na área de tecnologia. Serão inaugurados o Wi-Fi Social e a Lan House Social. O espaço é uma iniciativa da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação desenvolvida para promover a inclusão digital e a inclusão social da população do Distrito Federal.

Trata-se de um espaço voltado para o pleno usufruto de todas as possibilidades que o mundo digital oferece, proporcionando a cidadãos acesso à internet e computadores, para que assim possam ler, se informarem, trabalharem, estudarem, dentre outras opções. Com isso, todo e qualquer cidadão pode se inserir no meio digital de forma gratuita, possibilitando o acesso de cerca de 300 pessoas diariamente.

Wi-Fi Social

Também nesta quinta-feira (3) o Wi-Fi Social será instalado em diferentes pontos da Cidade Estrutural: na Feira Permante, na Avenida Central, e no Terminal Rodoviário, por uma extensão de 1km. Será o primeiro ponto do Wi-Fi Social DF a cobrir uma rua ou avenida, proporcionando comodidade e conectividade a todos que passam por ali.

Segundo o Secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação, Gilvan Máximo, em 2021 todas as estações do Metrô-DF e todas as Regiões Administrativas estarão com internet gratuita. “E é Wi-Fi de alta qualidade, que faz até chamada de video”, destacou. De acordo com o Secretário, a meta do GDF é ter 200 pontos fixos com internet gratuita no Distrito Federal até o fim da atual gestão.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O Projeto Wi-Fi Social DF foi lançado em 2019 pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação para promover a inclusão digital da população do Distrito Federal. Desde então, o Wi-Fi Social já contabilizou mais de 32 milhões de acessos. O serviço é oferecido à população sem ônus ao Governo do Distrito Federal, pois as empresas credenciadas no projeto custeiam a instalação e manutenção das redes e, em contrapartida, podem explorar modalidades de publicidade digital quando aparelhos se conectam ás suas redes.