TCDF emite alerta sobre contas de 2019

O Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF) emitiu alerta sobre as contas do governo local relativas ao primeiro semestre de 2019. A decisão foi publicada nesta terça-feira (21) no Diário Oficial do DF.

O documento alerta a Secretaria de Economia do DF sobre elaboração de relatórios analíticos sobre as contas do GDF, sob Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (Mcasp).

A decisão do TCDF também menciona o percentual mínimo de 0,3% da Receita Corrente Líquida destinada ao Fundo de Apoio à Cultura (FAC).

Leia a publicação completa no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF).