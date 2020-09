Taguatinga recebe operação para tapar buracos na cidade

PUBLICIDADE

Cinco equipes do GDF Presente percorrem as ruas da região administrativa de Taguatinga para cuidar da recuperação de todo o asfalto da cidade. O esforço acumula dados expressivos: desde segunda-feira (21), 151 toneladas de massa asfáltica foram usadas para tapar 417 buracos. Ou seja, quase 30% dos 1,4 mil pontos mapeados pela administração regional da cidade.

Até agora, os esforços se concentraram nas quadras QNL, QND e na M Norte, em Taguatinga Norte, e na QSF, em Taguatinga Sul. “Essa é uma ação do governo buscando melhorar as ruas da nossa cidade. Vamos fazer o possível e impossível para que Taguatinga não tenha mais buracos. A gente sabe que isso é difícil de acontecer, mas estamos trabalhando”, afirma o administrador de Taguatinga, Renato Andrade.

Morador da QNM 34, Flávio de Araújo agradece os cuidados do GDF com a cidade. “A gente tinha muitos buracos na quadra, mas a administração tem iniciativa e está solucionando os problemas”.

Só na QNM 34, as equipes taparam 38 buracos. O administrador garante que o trabalho vai continuar a ser feito pelos próximos 15 dias.

O Polo Oeste também trabalha na desobstrução e recuperação das bocas de lobo em Taguatinga. Os bueiros da via principal da L Norte, entre a avenida Elmo Serejo e a Hélio Prates, da Feira Permanente da QNL, da M Norte e da Avenida Hélio Prates, na altura da Feira dos Goianos estão em dia.

O GDF Presente também apoiou a administração na reforma de duas quadras poliesportivas na QNL. A que fica na QNL 10/12 está pronta e as melhorias dos equipamentos públicos na quadra da QNL 13/15 estão em andamento.

SIA

A operação tapa-buracos também é uma das prioridades da atuação do GDF Presente no Setor de Indústria e Abastecimento (SIA). As ruas do trecho 1/2 e a avenida que separa os trechos 5 e 6 estão livres de buracos.

Nesta sexta-feira (25), último dia em que o Polo Central atua na região administrativa, o asfalto no Setor de Cargas recebeu melhorias. Durante a semana toda, 12 toneladas de massa asfáltica foram utilizados nas operações, que taparam 30 buracos.

Entulho no Lago Sul

O descarte de lixo em local irregular também é realidade nas regiões de alta renda, mesmo com placas alertando para a proibição.

Na última quinta-feira (24), as equipes do GDF Presente retiraram 18 toneladas de entulho e de galhos de árvores em uma área verde no conjunto 1 da QI 1 do Lago Sul.

Na altura da QI 3, as equipes, com apoio da Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap), também podaram árvores e retiraram galhos secos de anjico, mangueira, sibipiruna, paineira que estavam muito altas, atrapalhando a iluminação, e corriam o risco de cair em cima dos veículos que transitam pela EStrada Parque Dom Bosco (EPDB) e causar um acidente.

Eles também fizeram uma inspeção no estacionamento central do Gilberto Salomão e na Paróquia Nossa Senhora Perpétuo Socorro para instalação de placas de sinalização. Além disso, o Polo Central Adjacente I trabalhou na manutenção e limpeza das bocas de lobo na Asa Norte. Apenas em um dia, eles deixaram mais 42 bueiros entre as quadras 507 e 509 Norte em dia.

Ações em Planaltina

O Polo Área Norte desembarcou em Planaltina, onde passará as próximas duas semanas colaborando com a Administração Regional. Ajustes e melhorias em estradas rurais, limpeza de áreas usadas irregularmente para o transbordo de entulho, operações tapa buracos, limpeza de bocas de lobo, podas de árvores, manutenção e ajustes em galerias de águas pluviais e apoio às obras em andamento na cidade estão na lista de ações do GDF Presente.

Na última quarta-feira (23), as equipes fizeram a limpeza e retirada de entulhos, galhadas e troncos na Escola Classe Mestre D’Armas, no Vale do Amanhecer, atendendo a uma demanda da Regional de Ensino com o objetivo de preparar a escola para o retorno das atividades presenciais. Ao lado da Escola Classe Pompílio, também no Mestre D’Armas, foi retirada uma grande quantidade de entulho: 300 toneladas em dois dias.

Nesta quinta-feira (24), eles trabalharam no Núcleo Rural Santos Dumont, em Planaltina. Cinco quilômetros de vias sem pavimentação foram patroladas e bacias de contenção de águas pluviais foram limpas no local.