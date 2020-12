Suspeitos de matar motorista de aplicativo são presos em Sobradinho

PUBLICIDADE

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu nesta quarta-feira (02) dois homens que teriam matado Roosevelt Albuquerque da Silva, 31 anos, na região administrativa de Sobradinho.

De acordo com a perícia, Roosevelt Albuquerque faleceu após receber tiro de arma de fogo na cabeça. Os suspeitos são um menor e um maior de idade e foram localizados nas proximidades do Polo de Cinema.

Os policiais conseguiram encontrar a dupla devido o sistema de rastreamento do aplicativo presente no veículo que foi roubado. Ao chegar no local, os agentes encontraram objetos que pertenciam a vítima.

O menor de idade foi encaminhado para a Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA). Já o maior, foi preso em flagrante.