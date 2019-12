Suspeitos de manter mulher em cárcere privado foram detidos

PUBLICIDADE 

Três homens foram detidos suspeitos de manterem uma mulher em cárcere privado em uma casa localizada em uma área de invasão na QSC 19 conjunto 11, em Taguatinga.

Negociadores do Batalhão de Operações Especiais fizeram contato com os envolvidos e fizeram o adentramento por volta das 13h30. No momento que foi gerada a ocorrência foi indicado que um suspeito mantinha a vítima em cárcere.

Além da faca usada para manter a vítima em cárcere, os policiais encontraram dois tabletes de maconha e uma balança de precisão dentro da casa.

A vítima já foi encaminhada para o HRT, com marcas de cortes e fratura no pé esquerdo. Além disso, a vítima reclama de dores nas partes intimas (dependendo do que for constatado, a ocorrência pode evoluir para estupro).

Um dos detidos afirmou que a vítima estava “ficando” com um dos suspeitos desde o dia 25. Ainda não se sabe o que motivou o crime. Uma mulher que ficava na residência também foi detida e agora são quatro pessoas presas.

Com informações do CBMDF.