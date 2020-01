Suspeito de matar Larissa confessa o crime e é indiciado por feminicídio

PUBLICIDADE 

Por Paula Beatriz

Nesta quarta-feira a Polícia Civil (PCDF) prendeu o suspeito de ter tirado a vida de Larissa Francisco Maciel, 23 anos, encontrada morta no dia 6 de janeiro em uma tenda na QR 2/4 de Candangolândia. A morte de Larissa resultou no primeiro feminicídio de 2020 no DF.

A prisão do suspeito vem cerca de 10 dias após investigações da 11ª Delegacia de Polícia (Núcleo Bandeirante).

Segundo Rafael Ferreira Bernardinho, delegado-chefe da 11ªDP, o suspeito tinha uma relação extraconjugal de dois meses com a vítima. A policia chegou no suspeito após análise do crime, denúncias anônimas e fala de testemunhas.

De acordo com o delegado a última notícia da vítima é dela no posto de gasolina e segundo as investigações o suspeito teria encontrado com a vitima no posto e os dois seguiram para tenda, que é um local público e de fácil acesso.

“No local o suspeito ateou fogo em parte do corpo da vítima para dificultar as investigações”, disse o delegado.

O suspeito foi indiciado pelo crime de feminicídio. “Ele assumiu a autoria do crime e parecia bem arrependido”, disse o delegado.

Relembre

Larissa Maciel foi encontrada por volta das 7h30 por um sacerdote de uma igreja instalada na tenda. A jovem estava nua, de barriga para cima. Ela não tinha sinais de violência sexual, mas exames apontaram queimaduras na genitália da vítima, além de marcas de estrangulamento.

Testemunhas disseram à polícia que Larissa foi vista com um homem em um posto de gasolina pouco antes de ser morta.